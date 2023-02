Portici-Sarrabus Ogliastra 2-0, azzurri fuori dai playout

Prezioso successo interno per il Portici, che al San Ciro supera per 2-0 i sardi del Sarrabus Ogliastra, adesso agganciati all’ultimo posto in classifica dal Nola, corsaro ad Aprilia. Gli azzurri s’impongono con un gol per tempo, mettendo in cassaforte tre punti che consentono di staccare di tre lunghezze la zona playout (al sestultimo posto il trio Angri-Ilvamaddalena-Tivoli, a quota 25).

Sei minuti e Mirante la sblocca con un’inzuccata sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina. Nella ripresa, poi, il 2-0 nel segno dell’esperto Di Gennaro, che blinda la vittoria e spegne ogni velleità dei sardi.

È il secondo successo consecutivo per i ragazzi di Sarnataro, che nel giro di una settimana si sono aggiudicati due roventi e cruciali sfide salvezza, facendo un considerevole balzo in avanti in classifica. Ed ora il derby con la capolista – in condominio – Paganese.