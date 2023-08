Portici, scintille tifosi-società: «Non ci facciamo intimorire»

Non accenna a mitigarsi, a Portici, il clima di tensione fra tifosi – una frangia, per lo meno – e società. Scetticismo, frizioni e malumori hanno scandito, fin dall’inizio, il nuovo corso societario e domenica, in occasione del turno preliminare di Coppa Italia, la tensione è prepotentemente riesplosa quando un gruppo di tifosi ha contestato gli ex presidenti Ragosta e Noia, rei d’aver consegnato il Portici nelle mani della Holding Casa Reale. Da qui, la ferma reazione del club: «Quanto accaduto domenica allo stadio San Ciro è un qualcosa di indegno. Attaccare con espressioni e cori volgari la vecchia proprietà, nelle persone di Ragosta e Noia, dopo tutti i sacrifici sostenuti in questi lunghi anni e dopo aver garantito, con il nostro subentro, il calcio a Portici, è un fatto impossibile da commentare. Ma il numero dei “contestatori” era talmente esiguo che non merita considerazioni serie, solo massima solidarietà a Noia e Ragosta».

Il dissenso è destinato a prolungarsi ad oltranza.

La questione logo resta cruciale: «Abbiamo appreso, altresì, che questo sparuto numero di persone, definendosi ultras, non seguiranno la squadra per tutto il campionato per la questione del logo che abbiamo migliorato. Ne prendiamo atto e rispettiamo le loro scelte, sperando che in futuro possano fare un passo indietro e pretendendo da loro identico rispetto. Proseguiremo nel progetto innovativo del Portici calcio, a partire dal logo, e lo faremo con o senza loro. Siamo certi che i risultati in campo contribuiranno a distendere gli animi e fino a che ci saremo, garantiremo il calcio a Portici».

Le posizioni restano clamorosamente distanti: «Non consentiremo a nessuno di ostacolare il nostro progetto ed allerteremo le autorità competenti per garantire l’incolumità di dirigenti e giocatori. Non ci faremo intimorire da pochi contestatori».