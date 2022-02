Portici sconfitto di misura a Biancavilla: ko dopo tre risultati utili di fila

S’interrompe a Biancavilla la serie di risultati tuli consecutivi del Portici. Gli azzurri cadono di misura in Sicilia al termine di una gara intensa e combattuta ed alla fine il carico di recriminazioni è notevole, complici i tre legni colpiti, due dei quali nel finale di gara. Nonostante il ko, resta rassicurante il margine di vantaggio del Portici sulla zona rossa: azzurri a + 5 sull'Aversa.

Portici pericoloso dopo sei minuti con Castagna, che pennella su punizione dal limite ma non inquadra lo specchio per questione di centimetri. Il gol partita arriva al minuto 10: è una staffilata di Santapaola, che non lascia scampo a Zizzania. Il Portici è vivo e sfiora il pari prima con Carotenuto e poi con Manfrellotti, che spreca a tu per tu col portiere. Ancora Mafrellotti nel finale di frazione: stavolta è il palo a dirgli di noi.

Nella ripresa il Portici continua a cercare con insistenza la via del gol: la trova Mafrellotti, ma il direttore di gara invalida tutto. Quindi il rovente finale. Il tentativo di Romano s’infrange sul palo, il successivo di Pisani sulla traversa. Finisce 1-0 per il Biancavilla, ma quanta amarezza Portici.