Seconda sconfitta esterna consecutiva per il Portici, che – dopo Francavilla – cade anche a Lavello. Stavolta gli azzurri di Panico (foto ufficio stampa) tornano a casa con un passivo che lascia ben poco spazio alle recriminazioni.

Ai lucani bastano due minuti per sbloccare la gara, complice un infortunio della retroguardia partenopea: non perdona l’ex Nocerina Lorenzo Liurni, che fa 1-0. L’ex molosso prova a rendersi di nuovo pericoloso una manciata di minuti più tardi, ma nell’occasione Schaeper va in agevole presa. Il Portici tenta la reazione prima con Maione (che sfiora il palo) e poi con Prisco (annunciato nel pomeriggio di ieri, viene subito schierato da mister Panino), il cui sinistro è però ordinaria amministrazione per Carretta. Al 20’ è il palo – su conclusione di Herrera – a negare il raddoppio al Lavello, mentre due minuti più tardi il portiere azzurro è chiamato al grande intervento cu conclusione dello stesso Herrera dal limite. L’ex Sorrento fa centro al terzo tentativo, siglando il 2-0 di testa al minuto 35.

Nella ripresa, rete annullata al Portici al 13’ (Maione insacca in rovesciata, ma l’azione è viziata da off-side); dopo una manciata di minuti è decisiva la deviazione di Arpino su colpo di testa di Longo. Intorno alla mezz’ora sfiora il palo la conclusione al volo di Sorrentino, ma allo scadere è il Lavello a trovare di nuovo la via del gol: Longo firma il 3-0 finalizzando una bruciante ripartenza.

Dopo tre giornate di campionato, Portici a braccetto con il Fasano al penultimo posto in classifica, con un solo punto all’attivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA