Riprenderanno quest’oggi a San Ciro – dopo una pausa forzata di dieci giorni – gli allenamenti del Portici. Il via libera è scattato all’esito dell’ultimo ciclo di tamponi, che ha escluso ulteriori positività al Covid nel gruppo squadra dopo i cinque casi – tutti sintomatici – rilevati nelle ultime due settimane.

Il campanello d’allarme era scattato nelle ore immediatamente precedenti la gara di Altamura (era il 3 febbraio), con l’accertamento delle prime due positività al virus. Poi gli altri due casi – emersi dai successivi cicli di tamponi – che hanno determinato il rinvio della gara di Molfetta e la sospensione degli allenamenti della prima squadra (6 febbraio). Quindi, la quinta positività – tutti sintomatici gli atleti azzurri risultati positivi al Covid – che ha fatto slittare anche la partita di domenica scorsa contro il Brindisi.

Quest’oggi, dunque, l’atteso via libera agli allenamenti in vista della sfida salvezza di domenica al San Ciro contro il Francavilla. Intanto, fa sapere il club, «I soggetti positivi, in isolamento ormai da diversi giorni, restano in isolamento e saranno valutati nelle prossime ore».

