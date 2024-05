Portici ai titoli di coda in serie D: azzerate tutte le cariche

È ormai segnato il destino del Portici, che – a dispetto della salvezza conquistata sul campo – saluterà la serie D per far posto al Savoia. il dado è ormai tratto, dal momento che il consiglkio di amministrazione della Holding Casa Reale ha deliberato in tal senso.

Ed in questo senso va – dunque – letto ed interpretato l’ultimo comunicato diramato dal club azzurro, che «nella persona dell’amministratore unico Pino Iodice», ha reso noto «che alla data del 30 giugno 2024 si intendono azzerate tutte le cariche tecniche, dirigenziali e di collaborazione, compreso il settore giovanile. La società ringrazia tutti i componenti per la collaborazione assicurata nel corso della corrente stagione sportiva, per il lavoro svolto e per l’impegno profuso, culminato con il conseguimento della salvezza della categoria».

Una salvezza che spalanca le porte della serie D al Savoia, mentre il Portici, come confermato dallo stesso Iodice, dovrebbe (o potrebbe) ripartire dall’Eccellenza, proprio con il titolo oplontino.