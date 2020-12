Secondo successo stagionale per il Portici, che al San Ciro si aggiudica il delicato scontro salvezza contro il Fasano. Il 3-1 rifilato ai pugliesi rappresenta un’autentica boccata d’ossigeno in chiave salvezza: gli azzurri di Panico si staccano dal fondo della classifica – Fasano e Puteolana le cenerentole del campionato – ed agganciano l’Aversa al penultimo posto a quota sette.

Nella prima frazione di gioco succede ben poco. Decisamente più vibrante la ripresa, in cui il Portici sale letteralmente in cattedra. Sblocca il baby De Luca al minuto 9, finalizzando una bruciante ripartenza. Al 28’ il raddoppio di Maione, che insacca di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il Fasano si riporta in partita con Martinez, che risolve una mischia in area trovando il tocco del 2-1. Chiude definitivamente i conti Umberto Prisco al minuto 42, realizzando il penalty del 3-1, concesso per una mano galeotta in area.

Una vittoria che vale oro per il Portici, dedicata a Luca Alvieri, giovane addetto stampa azzurro venuto a mancare un anno fa dopo aver strenuamente combattuto contro una malattia.

«Tre punti per Luca – commenta il patron Ragosta – e per i nostri tifosi, che stanno soffrendo come noi, anche se a distanza. Sono orgoglioso di questo gruppo, sano, profondamente coeso e sinceramente legato al proprio allenatore. Da tempo non ne vedevo uno così. Tanto che quando arrivano le critiche, per quanto legittime, a me dispiace proprio per i ragazzi. Abbiamo uno spogliatoio sano, espressione evidentemente di una società sana, che tra mille sacrifici porta avanti il proprio progetto. Posso garantire che non è facile andare avanti in questo particolare contesto. Girone pugliese? Indubbiamente molto più impegnativo sul piano tecnico».

