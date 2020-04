L’obiettivo è sostenersi a vicenda per uscire insieme dalla morsa del Covid-19. Si moltiplicano le iniziative di solidarietà – direttamente o indirettamente – legate a quei palloni che hanno tristemente e bruscamente smesso di rotolare sul rettangolo verde.



Torre del Greco – L’associazione Orgoglio Corallino ha annunciato la chiusura della vendita benefica di uova pasquali, con cui sono stati raccolti 750 euro, interamente confluiti – in adesione all’iniziativa promossa dall’Ascom – nella raccolta fondi avviata per l’acquisto di un (ulteriore) ventilatore polmonare per l’ospedale Maresca. E dire che l’idea della vendita delle uova pasquali era nata per realizzare una finalità decisamente diversa: l’obiettivo era raccogliere fondi da impiegare per realizzare quella festa promozione tanto inseguita da Torre del Greco e dalla Turris. Poi l’emergenza Covid-19 ha bruscamente stravolto priorità ed obiettivi: «Non potevamo rimanere indifferenti. Ci siamo confrontati ed è stato per noi naturale decidere di fare qualcosa per la nostra Torre del Greco». Dall’associazione anche il ringraziamento ad una «rappresentanza del movimento ultras cittadino».



Torre Annunziata – Tutto è nato da un’idea di Angelo Scalzone, immediatamente raccolta e rilanciata da squadra, staff tecnico e società. L’intenzione è quella di restituire alla città oplontina il sostegno che i tifosi hanno costantemente riservato in campionato. «Aiutiamo i cittadini di Torre Annunziata in difficoltà economiche – ha spiegato il club – donando su GoFundMe (https://www.gofundme.com/f/ilsavoiatifatorreannunziata). Il ricavato sarà devoluto alla mensa dei poveri gestita da Don Pasquale. Se tifi Savoia, tifi Torre Annunziata».



Portici – Scendono in campo gli ultras che, in collaborazione con le associazioni "Assoutenti Campania" e "Andare oltre", hanno esposto un "carrello sospeso" all'esterno del supermercato di piazza Gravina. L'obiettivo è garantire alle famiglie porticesi in difficoltà la possibilità di attingere per reperire generi di prima necessità.