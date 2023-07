Portici, ultimo giorno di lavoro in città: si parte per il ritiro lucano

Ultimi giorni di lavoro al San Ciro per il Portici di mister Teore Grimaldi, che da domani si sposterà a Villa d’Agri, frazione del comune di Marsicovetere (in provincia di Potenza), sede scelta dalla Casa Reale Holding SpA per lo svolgimento del ritiro pre-campionato. L’ultima seduta di allenamento al comunale, prima della partenza, è in programma per domani mattina: gli azzurri continueranno in Lucania la preparazione agli ordini di mister Grimaldi fino al 13 agosto «per prepararsi al meglio in vista del nuovo campionato di serie D, ormai alle porte». Gli allenamenti si svolgeranno allo stadio Francesco Sanchirico. Continua, dunque, la marcia di avvicinamento degli azzurri al campionato: una marcia scandita – in questa calda estate – dalle polemiche e dagli umori contrastati (registrati nella piazza) innescatisi nei confronti della nuova proprietà, targata Emanuele Filiberto di Savoia.