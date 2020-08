Altro volto nuovo in casa Portici. È quello di Vincenzo Maione, attaccante classe 1994. Cresciuto nelle giovanili dell’Ischia, Maione ha esordito proprio con la compagine isolana (cui resta legato dal 2013 al 2015), collezionando otto presenze tra i professionisti.

Poi il passaggio tra i dilettanti: nell’estate 2017 il neo attaccante porticese passa all’Agropoli, in Eccellenza, per poi trasferirsi (nella stagione successiva) alla Sarnese, in serie D. Lo scorso anno la seconda esperienza nel massimo campionato dilettantistico con il Francavilla (in Sinni), condita da quattro reti in diciannove presenze, ma culminata con la retrocessione in Eccellenza, decretata successivamente all’interruzione del campionato causa Covid.



«Il calciatore – fa sapere il club – si è già unito al gruppo di lavoro che in questi giorni si sta preparando con mister Panico in vista del ritiro della prima squadra». © RIPRODUZIONE RISERVATA