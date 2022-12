Portici-Vis Artena, le probabili formazioni: arriva un nuovo baby attaccante per Sarnataro

Un altro tassello per il Portici di mister Sarnataro. Fa ufficialmente parte del gruppo azzurro, che domani sarà di scena al San Ciro contro la Vis Artena, il giovane Vincenzo Pinto, «attaccante classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del Benevento con cui, nonostante la giovanissima età, ha collezionato varie convocazioni in prima squadra». Prima di approdare in azzurro, per lui, le esperienze con lo Spezia di Italiano, Arzachena, Altamura e Gladiator.

L’innesto del giovane attaccante segue di una settimana gli annunci di Biagio Filogamo (8 reti in maglia azzurra per lui nella passata stagione) e Gaetano Maranzino (tra i protagonisti del Portici nello scorso campionato), entrambi già impiegati nel derby del Pinto con la Casertana.

Cruciale la sfida del San Ciro contro i laziali, che viaggiano in classifica ai margini della zona playout, a quota 15. Un eventuale successo consentirebbe agli azzurri di perfezionare l’aggancio in classifica e di tirare un’autentica boccata d’ossigeno in chiave salvezza.