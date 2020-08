È Andrea Avella il primo volto nuovo del nuovo Portici di mister Panico. Difensore classe 1998, Avella – la duttilità è la sua peculiarità – è cresciuto nel settore giovanile dell’Avellino; poi il trasferimento al Pomigliano, con cui esordisce in serie D e colleziona 76 presenze in tre anni, quindi il passaggio al Francavilla.

«Sono felice», dichiara Avella a margine della firma. «Mister Panico è una gran persona e la società mi ha voluto fortemente. Non vedo l’ora di poter ripagare la fiducia di tutti e far felici i nostri tifosi, che saranno fondamentali per noi».



Dalla prossima settimana, il calciatore sarà a disposizione di mister Panico per l’inizio delle sessioni di allenamento in vista della nuova stagione.



Va invece a rinforzare il parco under Raffaele Maiorano, esterno offensivo classe 2000. «Prodotto del vivaio del Sorrento – spiega il club azzurro – nel 2017 si trasferisce alla Sarnese con cui esordisce in Serie D nella stagione 2018/19. In Eccellenza, nell’annata da poco conclusa, Maiorano ha saputo mettersi in mostra tra le fila del Gragnano siglando 11 reti e risultando tra i profili più interessanti dell’intera categoria». © RIPRODUZIONE RISERVATA