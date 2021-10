Portici, volto nuovo in mediana: arriva l'ex Cavese Castagna

Vola sulle ali dell’entusiasmo il Portici, protagonista di un incredibile avvio di stagione. Con quattro vittorie consecutive – in altrettante gare di campionato – gli azzurri guidano la classifica del girone I a braccetto con la Cavese: il blitz di Castrovillari, arrivato al fotofinish, ha fatto ulteriormente lievitare l’entusiasmo di un gruppo giovane ma con voglia di stupire. Intanto, a due giorni dalla sfida del San Ciro contro il San Luca, il club azzurro si è regalato un altro tassello in mediana.

Si tratta di Marco Castagna, classe 1998, cresciuto nei settori giovanili di Parma e Virtus Entella, poi approdato in serie C al Modena. Da lì, il passaggio – sempre in terza serie – alla Lucchese; a seguire, l’esperienza di Cava de’ Tirreni, cominciata nel gennaio 2019 e durata sino allo scorso gennaio. Quindi il trasferimento all’Afragolese, in serie D, ma l’esperienza con i rossoblù è solo una breve parentesi, seguita dall’immediato passaggio al Giugliano.

Adesso la tappa azzurra. Castagna, già a disposizione di mister Sarnataro, sarà arruolabile contro il San Luca.