Potenza-Gelbison 3-1. Sconfitta in rimonta per i cilentani nel test match

La Gelbison nell'ultimo test match amichevole con il Potenza fa registrare una sconfitta col punteggio di 3-1. Ma al di là della sconfitta contro una formazione di serie C, l'allenatore dei cilentani Alessandro Monticciolo, ha potuto trarre utili indicazioni sopratutto nella prima frazione quando la squadra è apparsa in buone condizioni tenendo anche ritmi alti e una buona intensità che ha messo in difficoltà la formazione lucana del tecnico Colombo.

E alla mezzora complice un ingenuo fallaccio di Sbraga l'arbitro ha concesso un rigore ai cilentani.

Dal dischetto Croce, realizza la rete del vantaggio. E sull'1-0 per la Gelbison si è andati al riposo.

Nella ripresa Monticciolo, ha dato spazio ad alcuni cambi, mentre il Potenza ha tenuto per oltre un'ora la stessa formzione iniziale e al 6' i padroni di casa hanno trovato il pareggio con una bella azione personale di Saporiti che ha battutto Cirillo, poi quest'ultimo ha lasciato la difesa dei pali a Cannizzaro. Al minuto 26' è arrivato il sorpasso del Potenz: Gagliano, al termine di una bella combinazione di testa firma il raddoppio. Proprio allo scadere Caturano, realizza il definitivo 3-1 con cui si chiude il proficuo test amichevole. Per la Gelbison domenica 27 arriva il primo impegno ufficiale nel turno preliminare di Coppa Italia di serie D con l'Angri. La gara unica si gioca al Novi.