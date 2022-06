Poule scudetto, il Giugliano batte il Sangiuliano e vola in finale

Poule scudetto, il Giugliano è finale. I gialloblu di Giovanni Ferraro espugnano (2-1) il campo del Sangiuliano city al termine di una gara combattutissima. Match condizionato dal clima torrido (oltre 30 gradi), ma giocato comunque a ritmi sostenuti. Il Giugliano passa in vantaggio al 17' del primo tempo con Ferrari: l'attaccante si fa trovare pronto in area di rigore e con un preciso colpo di testa beffa il portiere lombardo. I padroni di casa reagiscono e nella ripresa pervengono al pareggio. E' Fall al 14', ben liberato in area, a battere Baietti con un preciso tocco di destra. Gli uomini di Ferraro non demordono. Sale in cattedra Cerone, subentrato nella ripresa. Ed è proprio il fantasista, a tre minuti dal termine, a siglare la rete (splendida) che vale la finale.