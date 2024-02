Il presidente della Gelbison Puglisi: «Contiamo di ritornare al Morra per settembre»

Per la Gelbison dopo aver dovuto lasciare il campo di Vallo della Lucania per trovare ospitalità nelle diverse strutture della provincia per disputare le proprie partite casalinghe, non essendo il Morra, storico campo del club rossoblu idoneo dapprima ad ospitare partite della serie C e ora anche della serie D, potrebbe esserci la possibiltà di tornare nella sua sede naturale all'inizio della prossima stagione. L'ha detto il presidente del club cilentano Maurizio Puglisi, intervenuto nella trasmissione sportiva 105 Sport dopo l'incontro avuto con gli amministratori comunali che hanno presentato il progetto per la ritrutturazione dell'impianto cittadino:

«E' stato un confronto propositivo, da parte nostra sono arrivati i suggerimenti per arrivare ad una soluzione che possa ridare alla squadra che ora milita in serie D il campo entro l'inizio della prossima stagione.

I tempi ci sono per essere pronti. Inoltre - dice ancora Puglisi - ho evidenziato che alla luce del finanziamento di un milione e mezzo di euro, non vi fossero i presupposti per adeguarlo alle richieste della Lega Pro, per cui è meglio limitarsi a renderlo omologabile per la serie D, poi magari in un secondo momento e con un nuovo finanziamento si può pensare di dotare il Morra alle misure idonee per ospitare anche partite di serie C. Sono fiducioso e penso che la nuova stagione possa ripartire da Vallo della Lucania».

Intanto il presidente si è anche soffermato sugli obiettivi di questa stagione: «Dopo aver dovuto cambiare programma ora pensiamo a conservare la serie D. Gli ultimi risultati postivi sono incoraggianti e speriamo al più presto di blindare questo traguardo salvezza». Alla ripresa domenica 18 la Gelbison sarà impegnata a Fasano.