Prima vittoria Mariglianese: 2-1 al Trapani ma la salvezza resta impresa disperata

Primo successo in campionato per la Mariglianese, che al Santa Maria delle Grazie s’impone di misura sul Trapani. La vittoria – attesa per un intero girone – porta la firma di Maydana, che con un gol per tempo ribalta l’iniziale vantaggio granata (foto Fc Trapani 1905). Sfatato così quello che era diventato un autentico tabù, ma la salvezza resta un’impresa disperata per i biancazzurri, sempre cenerentola del girone, a -7 dal Paternò (penultimo) e -9 dal San Luca (terzultimo).

Al Santa Maria delle Grazie la sblocca il Trapani al quarto d’ora con Musso, poi – al minuto 37 – il pari dei padroni di casa con Maydana. Nella ripresa ghiotta occasione per i granata al quarto d’ora, ma il raddoppio sfuma dagli undici metri, con Kosovan che calcia sopra il montante. A quattro minuti dal termine, poi, il sussulto nel segno di Maydana che vale il primo successo in campionato.