Ottavo giorno di lavoro per il Savoia di mister Aronica sul sintetico del rinnovato stadio De Cicco di Sant’Anastasia, quartier generale dei bianchi. Il club ha nel frattempo pianificato ed ufficalizzato il calendario delle amichevoli che scandirà la lunga (ed atipica) fase di avvicinamento ai primi impegni ufficiali della stagione.



Il primo test è in programma per venerdì – 28 agosto, fischio d’inizio alle ore 17.30 – proprio al De Cicco contro il team Maraotto, impegnato nel campionato di Seconda Categoria. Oplontini di nuovo in campo il giorno successivo, sempre al De Cicco, per un allenamento congiunto (alle ore 9.30) con il Marcianise (ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza).



Venerdì 4 settembre – alle ore 18.00 – i bianchi saranno di scena a Striano, allo stadio comunale Mulitiello, per un test contro i padroni di casa (Promozione), mentre il giorno successivo è in programma allo Ianniello di Frattamaggiore (alle ore 16.00) l’amichevole con la Frattese, protagonista preannunciata del prossimo campionato di Eccellenza. Ultimo appuntamento in calendario, quello del 10 settembre, al De Cicco, contro l’Audax Cervinara (fischio d’inizio alle ore 14.30).



Nel rispetto della normativa anti-Covid, tutti gli allenamenti congiunti si svolgeranno a porte chiuse.