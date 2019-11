I primi tre punti della stagione raccolti fuori dalle mura amiche. Vola il Giugliano di Massimo Agovino (nella foto), che ieri ha espugnato il campo del Nola, al termine di una gara sofferta e giocata su ritmi vertiginosi. Ancora una volta protagonista, tra le fila dei tigrotti, ormai stabilmente nella parte alta della classifica, l'attaccante Vincenzo Caso Naturale, al suo sesto sigillo stagionale e autore dell'unica rete della partita. Il Giugliano, pur soffrendo per alcuni tratti del match, è riuscito a sfatare un tabù che ormai pesava come un macigno.



"Abbiamo vinto soffrendo come talvolta devono soffrire le grandi squadre - spiega il tecnico gialloblu Agovino - Abbiamo dimostrato solidità, carattere e quel pizzico di concretezza che ci era mancato nelle precedenti occasioni. Avevamo disputato buone gare anche a Marsala e a Biancavilla, ma senza mai raccogliere un punto. Abbiamo sfatato un tabù ed era importante sotto il profilo psicologico". Menzione speciale per Caso Naturale e per tutto il pacchetto arretrato. "Vincenzo è ormai una sicurezza - aggiunge - quanto alla difesa, lavoriamo tantissimo sui concetti tattici. Abbiamo tenuto la linea alta e siamo riusciti a contenere le sfuriate di un buon Nola". © RIPRODUZIONE RISERVATA