È cominciata ieri la distribuzione dei biglietti in vista della gara contro la Vis Artena, riservata ai tifosi che hanno aderito all’iniziativa della Turris lanciata alla vigilia della sfida contro il Cassino. Il secondo dei due biglietti al prezzo di uno, potrà essere ritirato – fa sapere il club - «dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 17 fino alle ore 19.30 dei giorni 2, 3 e 4 gennaio presso i botteghini dello stadio Liguori», previa restituzione del tagliando della gara dello scorso 22 dicembre. «Allo stesso tempo sarà possibile acquistare il biglietto della gara di domenica prossima al prezzo di 15 euro».

Anche contro la Vis Artena sarà un Liguori a mezzo servizio, causa lo slittamento del dissequestro della tribuna. La buona nuova è che il certificato prevenzione incendi – espressamente richiesto dal magistrato per la definitiva rimozione dei sigilli – è stato predisposto dai vigili del fuoco ad inizio settimana. Il rilascio ufficiale è previsto nei prossimi giorni. A quel punto potrà dunque esser depositata in Tribunale l’istanza di dissequestro definitivo della struttura in cemento. Salvo ulteriori imprevisti, quindi, il Liguori potrà tornare a pieno servizio in occasione della prossima gara interna contro il Ladispoli, in programma il 19 gennaio. Così come in occasione delle gare precedenti, dunque, «non sarà possibile acquistare biglietti a prezzo ridotto, né consentito l'ingresso libero a donne e ragazzi». Gli eventuali biglietti residui saranno in vendita domenica ai botteghini al prezzo di 15 euro.



Nel frattempo, la Turris ha fatto sapere d’aver cementato e rilanciato «la partnership con il più importante istituto bancario cittadino. La Banca di Credito Popolare di Torre del Greco infatti ha rinnovato il suo impegno al fianco della Turris e dei suoi tifosi e ne è testimonianza anche il fatto che il logo ufficiale della Bcp campeggia dall'inizio della stagione sulle maglie coralline. Turris e Banca di Credito Popolare – evidenzia il club – rappresentano un binomio perfetto, che esalta ancora di più il tessuto economico, sociale e sportivo della nostra città. Il presidente Antonio Colantonio ringrazia tutto il CDA della Banca di Credito Popolare e si augura di avere anche in futuro il sostegno dell'importante Istituto di Credito per programmare sempre nuovi e più ambiziosi obiettivi».



Ed a proposito di obiettivi, a due giorni dal ritorno in campo per la prima del girone di ritorno, il diggì Rosario Primicile analizza il rendimento dei corallini al giro di boa, puntano con energia ed ottimismo agli obiettivi futuri. «Ad inizio campionato ho detto al presidente di non preoccuparci e di mantenere sempre la serenità, perché anche se anche a dicembre fossimo stati secondi o terzi a -5 o -6 dalla prima, avremmo avuto la forza di recuperare, dovendo quindi mantenere inalterata la nostra fiducia. Perciò, ora che siamo a +4 sulla seconda, in una posizione che per certi versi va anche oltre le aspettative iniziali, direi che sul piano emotivo abbiamo ragione d’esser entusiasti. Ovviamente abbiamo avuto le nostre difficoltà, coincise con i pari contro Budoni, Latina e Cassino. Abbiamo vissuto quei pareggi come sconfitte ma con la consapevolezza di aver comunque ottenuto un punto importante in quei particolari frangenti. Insomma, quel che voglio dire è che se anche nei nostri momenti più delicati siamo comunque riusciti a portare a casa un risultato positivo, vuol dire che il gruppo c’è, sul piano tecnico come su quello mentale e nervoso. Latina il momento più delicato del girone d’andata? Non direi. Guardando al cammino complessivamente tenuto, credo si possa dire che la Turris è stata la squadra che ha avuto maggiore continuità ed equilibrio tra casa e trasferta. Abbiamo incontrato Aprilia, Latte Dolce ed Ostiamare nel loro momento migliore e sappiamo tutti com’è andata. La nostra non è stata forse la squadra che ha inanellato il filotto più importante ma mi aspetto che in futuro si riesca anche in questo».



Quindi uno sguardo a dirette concorrenti e calendario. «La Torres? Guardo anche a tutte le altre, non solo alla Torres, che nelle ultime dieci gare ha tenuto un ottimo ruolino di marcia. Numeri alla mano, però, non mi pare che la Turris abbia poi fatto molto di meno. Anzi. Girone di ritorno? Il calendario ci riserva scontri diretti a partire dalla nona giornata ma questo non significa affatto che fino ad allora avremo impegni abbordabili. Al contrario. Incontreremo all’inizio squadre che si giocheranno la loro stagione proprio nella prima fase del girone di ritorno, quindi, se dovessimo venirne fuori alla grande, dalla nona-decima, potremmo essere avvantaggiati proprio da questo».

Nemmeno a parlare di singole pedine vincenti. «La nostra forza è il gruppo. In termini di società, staff e squadra, e questo ha indubbiamente avvantaggiato chi si è aggregato. Credo molto in tutti gli elementi d’esperienza che abbiamo confermato ed ingaggiato, ma credo che in determinati frangenti possano essere gli under a spostare gli equilibri. Sono fondamentali in questa categoria e noi siamo stati bravi e fortunati sia a mantenere quelli che si sono distinti nella passata stagione che ad aggiungere elementi di assoluto valore come Lonoce, Giofrè, D’Alessandro, Credentino, Fibiano. Senza contare il nostro Di Dato e tutti gli elementi del vivaio».



Quindi la questione stadio. «Inevitabilmente sta condizionando il nostro percorso. Non è bello allenarsi col dubbio che la domenica dopo la tribuna possa essere ancora vuota, con tutti i disagi del caso, compresi quelli a carico dei familiari dei nostri tesserati. Quello che più pesa, però, è la mancanza di sostegno dei nostri tifosi da ogni angolo della nostra casa. Insomma, i calciatori sono consapevoli che la difficoltà c’è ma i nostri ragazzi sono tutti dei professionisti e sanno bene che non devono pensare ad altro se non a giocare e vincere per la città e per la squadra che rappresentano. Se alla fine ce la faremo? Ne sono sicuro. Dobbiamo credere con tutte le nostre energie in quello che stiamo facendo e costruendo. I dubbi non appartengono ai vincenti». © RIPRODUZIONE RISERVATA