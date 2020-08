Primo giorno di lavoro per la Turris, che si è radunata quest’oggi al Liguori – rigorosamente a porte chiuse – per l’avvio della preparazione precampionato. I calciatori sono stati divisi in piccoli gruppi di lavoro, sotto l’occhio vigile di mister Fabiano e del suo staff.



A margine del primo allenamento, il tecnico ha tracciato un bilancio del mercato sin qui condotto. Decisamente positive le sue considerazioni. «Adesso ci tocca solo lavorare sodo per dare risposte sul campo – commenta Fabiano – e per regalare soddisfazioni a società e tifoseria, sulla falsariga di quanto fatto nelle ultime due stagioni. Sono soddisfatto dell’allestimento dell’organico: il direttore Primicile, in particolare, ha pianificato da tempo un gran lavoro e ci siamo sempre coordinati al momento delle scelte finali. I profili arrivati a Torre sono stati tutti condivisi; sappiamo che arriverà qualche altro tassello, ma per il momento sono contento e orgoglioso di guidare questa Turris. Non saremo certamente una meteora in questa categoria, ma sapremo farci valere anche tra i professionisti».



Il gruppo, che nella giornata di domani – martedì 25 agosto – sarà sottoposto al secondo ciclo di tamponi, proseguirà la preparazione allenandosi tutti i giorni, al pomeriggio, presso lo stadio Liguori, con doppie sedute previste – durante questa settimana – nelle giornate del martedì e del venerdì.



Prima della seduta, squadra e staff hanno raccolto il rapido saluto di un gruppo di tifosi, raccoltosi a distanza all’esterno del settore Distinti: i calciatori hanno risposto con un lungo applauso ai cori di incoraggiamento dei sostenitori, per poi fare per la prima volta ingresso in campo.



Diramati intanto, sia l’organigramma societario completo che lo staff tecnico-sanitario della prima squadra.



Organigramma societario

Presidente: Antonio Colantonio

Vicepresidente: Vincenzo D'Oriano

Amministratore unico: Antonio Piedepalumbo

Direttore generale dell'area tecnica e societaria: Rosario Primicile

Direttore amministrativo: Giancarlo Senese

Direttore sportivo: Antonio Piedepalumbo

Team manager: Pasquale Di Nola

Dirigente responsabile prima squadra: Onofrio Colantonio

Area scouting prima squadra: Paolo Nista

Segretario generale e amministrativo: Giuseppe Panariello

Dirigente accompagnatore/addetto rapporti tifoseria: Raffaele Romano

Responsabile eventi: Francesco Accadia

Delegato sicurezza: Costantino Peccerillo

Addetti area marketing: Nicola Di Bartolomeo, Lucia Coppola

Addetto all'arbitro: Lorenzo Battista

Addetto stampa: Nello Giannantonio



Staff tecnico-sanitari prima squadra

Allenatore: Francesco Fabiano

Allenatore in seconda: Lorenzo Salvatore

Preparatore atletico: Giuseppe Ambrosio

Collaboratore atletico: Davide Di Grezia

Preparatore portieri: Francesco Senatore

Match analyst e collaboratore tecnico: Gennaro Bruno

Responsabile area medica: Fernando Misuraca

Medico sociale: Bruno Massa

Fisioterapisti/massaggiatori: Gaetano Pugliese, Raffaele Garofalo

Magazzinieri: Giovanni Montella, Maurizio Romito © RIPRODUZIONE RISERVATA