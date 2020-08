Primo giorno di lavoro per il nuovo Savoia targato Aronica. I bianchi si sono infatti radunati allo stadio De Cicco di Sant’Anastasia (foto ufficio stampa), dove svolgeranno l’intera preparazione precampionato fino al prossimo 4 settembre. Il piano di lavoro stilato dallo staff tecnico è articolato in due fasi: dopo questa prima settimana di allenamenti, gli oplontini – che potranno tirare il fiato per due giorni nel fine settimana – si ritroveranno sempre al De Cicco lunedì prossimo, per l’avvio del ritiro vero e proprio.



Intanto la società del patron Mazzamauro ha fatto sapere che in mattinata tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti – come da protocollo, sotto la supervisione del dottor Saverio Mascolo – ai test sierologici per l’individuazione dell’eventuale presenza di anticorpi al Covid-19: «Tutti i test effettuati sono risultati negativi». © RIPRODUZIONE RISERVATA