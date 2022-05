Puole scudetto serie D, Giugliano-Cerignola 3-1

Buona la prima per il Giugliano nella poule scudetto. I gialloblu di Giovanni Ferraro superano in casa (3-1) il Cerignola guidato dall'ex centrocampista del Napoli Michele Pazienza. Partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre.

Primo tempo impreziosito, in avvio, dalla splendida rete di De Rosa, che con un destro al volo fulmina il portiere pugliese. Gli ospiti non stanno a guardare e in alcune occasioni si rendono pericolosi: il più temibile è Loiodice, che a pochi minuti dalla fine della prima frazione colpisce anche un palo. I ritmi si abbassano nel secondo tempo e ad approfittarne è il Giugliano, che va a segno con Abonckelet e Rizzo, entrambi subentrati a gara in corso.