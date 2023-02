Puteolana-Bitonto 5-0, la manita dei diavoli rossi allo stadio Conte

La Puteolana batte 5-0 il Bitonto al Conte nell'anticipo della 24esima giornata del girone H di serie D. Con questo successo i flegrei si portano a cinque lunghezze dalla zona playout.

Una partita dove i diavoli rossi della Solfatara hanno sempre avuto il pallino del gioco. Nel primo tempo al 19’ arriva il vantaggio del mediano D'Ancora con un tiro che prima coglie il palo, poi, carambola sul portiere e, infine, termina in rete.

Prima dell'intervallo i flegrei prendono la traversa con una conclusione direttamente da calcio d'angolo di Amelio. Nella ripresa al 48’ Varchetta di testa schiaccia in rete un cross al centro da calcio d'angolo. Poi, in dieci minuti i granata segnano altre tre reti, la prima con D'Ancora che realizza la propria doppietta personale. Poi, è Rabbeni a calare prima il poker con un tiro in area di rigore e, poi, sempre l'esterno offensivo gira di testa in rete la palla del 5-0 finale.