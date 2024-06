Il matrimonio tra la città di Casalnuovo e la famiglia Stompanato è ormai agli sgoccioli. La scintilla con la piazza non è mai scoccata e dopo un solo anno - tra l'altro vissuto da protagonista in serie D (il Real di mister Raffaele Esposito ha sfiorato la qualificazione ai playoff) - è già tempo di dirsi addio. Il titolo sportivo dei granata di Casalnuovo - salvo clamorose sorprese - sarà rilevato dalla Puteolana, storica compagine che nell'ultima stagione ha disputato il campionato di Eccellenza.

L'addio a Casalnuovo, da quanto trapelato nelle ultime settimane, sarebbe da ascrivere agli onerosi costi di gestione e all'impossibilità di coinvolgere nel progetto sportivo realtà imprenditoriali locali. Antonio Stompanato, dunque, alza bandiera bianca e avrebbe, nel frattempo, già chiuso con la famiglia Di Costanzo di Pozzuoli. Il futuro di Raffaele Esposito e di Daniele Flammia, rispettivamente ultimo tecnico e ultimo direttore sportivo del Real Casalnuovo, è al momento incerto. I due, che hanno ben figurato nell'ultimo campionato, sono corteggiati da diversi club di D e non è escluso che possano ritrovarsi a breve per un'ulteriore esperienza. Stompanato, giovane imprenditore e presidente del Real, ha scelto finora la strada del silenzio.

Sull'altro versante, invece, c’è grande attesa a Pozzuoli per il ritorno nel massimo campionato dilettantistico. Un entusiasmo cresciuto notevolmente dopo la pubblicazione del post della Puteolana 1902 sulla propria pagina Facebook: «Stiamo tornando, stay tuned». Si attende a questo punto solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare, secondo indiscrezioni, entro martedì della prossima settimana con il relativo passaggio di consegne. Scelti nel frattempo l’allenatore e il direttore sportivo. Il primo tassello dovrebbe essere occupato da Salvatore Marra (nella foto). Per lui si tratta di un ritorno a Pozzuoli, avendo vinto tre anni fa il campionato di Eccellenza con i granata con la promozione in serie D. Tecnico esperto e dal forte carisma che, nell’ultima stagione, ha guidato Lamezia e Acireale nel girone I del campionato interregionale. Ad affiancare Marra come direttore sportivo ci sarà Natino Varrà. Per lui prima una carriera di calciatore, con la militanza nelle fila di Rosarnese, Cittanova e Montalto. Poi i primi passi da ds con il Locri, cui seguiranno le esperienze con Castrovillari. E ancora il passaggio al Benevento proprio nel periodo in cui i sanniti vengono promossi in serie A e, infine, l’esperienza con il Potenza.