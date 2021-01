Finisce 1-1 il derby di Cardito fra Puteolana e Portici. Azzurri in avanti con Arpino, ripresi allo scadere da Scalzone. Dopo le due vittorie consecutive contro Nardò e Sorrento, gli azzurri di Panico muovono dunque un altro passo verso l'obiettivo della salvezza; resta invece critica la classifica della Puteolana, cui non resta che recriminare per l'incredibile mole di palle gol fallite.

La prima ghiotta occasione è proprio a favore dei diavoli rossi, a un passo dal vantaggio con Scalzone, su cui sono decisivi prima Scheaper e poi, sugli sviluppi, Donnarumma. La gara stenta a decollare, complice anche il terreno di gioco del Papa notevolmente appesantito dalla pioggia. Il Portici, cinico, passa al minuto 34 con Arpino, che – sugli sviluppi di una rimessa laterale – controlla in area praticamente indisturbato ed insacca da posizione ravvicinata. Allo scadere della prima frazione di gioco i padroni di casa sfiorano il pari in due occasioni con Palumbo, che spreca di testa da posizione favorevole.

Nella ripresa subito una buona occasione per la Puteolana: decisiva la deviazione di Scheaper, che si ripete poi - sullo stesso Palumbo - una manciata di minuti più tardi. Costretto agli straordinari, Scheaper abbassa la saracinesca alla mezz’ora, smanacciando in corner sul velenoso tiro cross di Ruggiero. Sprecano ancora i diavoli rossi sugli sviluppi di due calci consecutivi dalla bandierina, prima con Romeo e poi con Scalzone. Palumbo – corre il 38’ – ci prova con una staffilata dai venti metri, ma non inquadra lo specchio della porta; stessa sorte per la botta dalla distanza di Scalzone, quattro minuti più tardi. Il pari flegreo al 42 con Scalzone, a segno di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato. Due minuti più tardi, il secondo giallo rimediato da Armero, che costringe i flegrei all’inferiorità numerica.

Il punto serve ben poco alla Puteolana, sempre inchiodata al penultimo posto; il Portici resta invece ai margini della zona playout a quota 14, a braccetto con Aversa e Francavilla.

