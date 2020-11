Il monito della vigilia da parte del tecnico è servito. La Nocerina non sottovaluta il Nola e riprende il suo campionato come meglio non avrebbe potuto. Punteggio finale di 4-0 per i molossi, che chiudono i conti nel primo tempo e spengono immediatamente gli entusiasmi dei bruniani, reduci dal prezioso pari con la capolista Monterosi.

La squadra di Campana non lascia traccia al San Francesco, condannata da un atteggiamento troppo rinunciatario che porta la squadra bianconera a tirare in porta solo una volta, al 36' della ripresa. La Nocerina ringrazia e ne approfitta, piazzando un micidiale uno-due nel primo quarto d'ora sugli sviluppi di due punizioni calciate da Garofalo.

Sulla prima, dal fronte sinistro, Pantano devia fortuitamente nella sua porta nel tentativo di anticipare gli avversari. Sulla seconda, versante opposto, Donnarumma trova una precisa volée dal limite sulla corta respinta della difesa ospite.

Non c'è reazione del Nola, incapace di arrivare oltre la metà campo mediante lineare manovra di gioco. E al 38' arriva il tris: Russo è presuntuoso nel dribbling, Diakite ne approfitta e s'invola verso Capasso battendolo per la terza volta.

Nella ripresa la reazione dei vesuviani resta solo sulla carta. E allora al 13' arriva il 4-0 con De Iulis che innesca un contropiede e, dopo un duetto con Diakite, serve con altruismo a Dammacco l'assist vincente.

Poco altro fino al termine. Il Nola resta in 10 per un fallo da ultimo uomo di Pantano, prima di due legni colpiti da Bottalico e Improta. Per la Nocerina 3 punti che significano zona playoff; i bruniani invece restano inchiodati alla zona retrocessione.

Ultimo aggiornamento: 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA