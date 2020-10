Nuovo ciclo di test anti-Covid per il Portici, dopo la notizia della positività al virus di quattro componenti del gruppo squadra del Real Agro Aversa, sconfitto domenica scorsa al San Ciro. Il club azzurro «ha già messo in moto la propria macchina sanitaria per i test di verifica di routine dei propri tesserati», precisando che «gli ultimi controlli effettuati la scorsa settimana per i gruppi della prima squadra e della selezione juniores erano risultati tutti negativi».

In attesa, dunque, dell’esito di quest’ulteriore ciclo di accertamenti cui si sottoporrà – a stretto giro – il gruppo squadra, il Portici ha augurato «ai tesserati del Real Agro Aversa una pronta guarigione, con la speranza di vederli quanto prima nuovamente sul terreno di gioco».

Gli azzurri di Panico, rinvigoriti dal primo successo in campionato contro i normanni, domenica saranno di scena al Monterisi contro l’Audace Cerignola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA