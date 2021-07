Il diggì Rais saluta il Savoia: «Decisione sganciata da scenari club»

È arrivata al capolinea l’esperienza di Giovanni Rais al Savoia. L’ormai ex diggì oplontino si è congedato dalla piazza via social. Senza clamore, ma con una doverosa premessa dal sapore di precisazione. «Non è successo assolutamente nulla fra me e il presidente Mazzamauro. Nessuno screzio, nessuna frizione. Al contrario, restano tra noi grande rispetto e grande stima, reciprocamente». Tanto che il patron biancoscudato ha provato a trattenerlo al suo fianco. «In effetti ci ha provato in tutti i modi – ammette Rais –, ma alla fine ha compreso e rispettato le mie motivazioni. Sono andato via perché ho maturato la consapevolezza che il mio ciclo al Savoia era finito, e – per come sono fatto – avevo l’esigenza di cambiare, di cercare nuovi stimoli. Questo non significa che non potrò tornare a lavorare con il presidente Mazzamauro. Diciamo che per il momento mi sono preso una pausa, anche sulla scia di tutto quello che è accaduto nell’ultimo anno. La pandemia non mi ha lasciato indenne e – anche per questo – avevo l’esigenza di fermarmi un secondo e pensare a me stesso».

Resta, dopo tre anni di ininterrotto lavoro, un legame speciale con il Savoia e con la città di Torre Annunziata. «Ringrazio tutti per le emozioni vissute in questi tre anni, a cominciare ovviamente dalla famiglia Mazzamauro. Ringrazio Torre Annunziata, che è una piazza speciale. Mi rimarranno tutti nel cuore. Sono stati anni intesi, faticosi, importanti. Qualche volta, per quanto mi riguarda, conditi da schiaffi che non erano miei. Ad esempio, perché non ho mai partecipato alla costruzione della squadra pur raccogliendone le critiche. Ma fa parte del gioco. Resta l’enorme affetto che mi porterò dentro per questa piazza».

Nessun rimpianto. Anzi, forse uno - «Quando si prendono queste decisioni senza scontri né livore continua Rais –, alla fine resta solo tanta serenità. Anzitutto perché, sin dal mio arrivo al Savoia, ho sempre lavorato nell’esclusivo interesse di società e presidenza. La mia coscienza è insomma pulitissima e mi fa enorme piacere che il presidente lo abbia sempre riconosciuto ed apprezzato. Quando è partito il progetto, tre anni fa, il Savoia non aveva nulla, se non una pagina social. Da allora abbiamo lavorato duramente e costruito tanto, realizzando un apparato complesso ed efficiente. Che non può e non deve mancare se hai propositi di vittoria, anche se sei in serie D. I complimenti ricevuti nel corso dell’ultimo campionato dagli addetti ai lavori dimostrano la bontà del nostro operato e mi riempiono d’orgoglio. Sono contento di tutto quello che abbiamo realizzato. Cruccio? Mi sarebbe piaciuto avere una scuola calcio coi bambini di Torre Annunziata. Avevamo due scuole calcio che lavoravano per noi, ma non è la stessa cosa. Resta però la soddisfazione di un settore giovanile di qualità».

Serie C sfumata troppo presto – «Evidentemente perché è stata sbagliata qualche scelta», ammette l’ex diggì. «I presidenti si fanno prendere la mano dall’entusiasmo dei tifosi ed in piazze come Torre Annunziata diventa quasi automatico caricarsi di una tale responsabilità. Di sicuro Mazzamauro l’ha fatto in totale buona fede. Nel calcio però, purtroppo, certe dichiarazioni si pagano, perché generano aspettative altissime. Così al primo giro è crollato tutto. Perché? Forse non eravamo attrezzati per sopperire a un mese di totale stop. Non abbiamo mai chiesto un rinvio per Covid, subendo sempre le richieste degli avversari. Nel mese di novembre però, quando il campionato si è fermato, non si è capito più niente. Anche al Savoia se lo sono presi tutti il virus. È stato obiettivamente difficile andare avanti, perché in quelle settimane abbiamo perso parecchio smalto. Poi, subito dopo, la mazzata di Latina, ed a ruota tutte quelle rivoluzioni (tecniche) che non portano mai a niente di buono. La presidenza è però sempre stata estremamente attiva nella gestione del club e quelle adottate sono state tutte decisioni della proprietà».

Incognita futuro – Con la proprietà che al momento sceglie la via del silenzio, Rais pone una precisazione in chiave personale e lancia una speranza riguardo alla piazza. «Mi sono tirato fuori dalle decisioni perché una presidenza che investe tanto deve – anche – decidere autonomamente. Non vorrei però che le mie dimissioni venissero intese come una sorta di primo step rispetto ad un eventuale addio di Mazzamauro ed in qualche modo collegate ad una eventuale reunion altrove. Io vado via da Torre Annunziata perché il mio percorso lì è finito. Quanto al Savoia, mi auguro che il presidente decida di rimanere, diversamente, spero che qualcuno raccolga ed alimenti il progetto. Torre Annunziata è una piazza importante e merita di essere nel palcoscenico almeno dilettantistico. In caso contrario, sarebbe per me un gran dispiacere».

Qualche telefonata, intanto, lui l’ha già ricevuta. «Per il momento ho avuto un paio di colloqui. Solo interlocutori. Non si tratta di club campani, anche perché dopo Torre Annunziata sarebbe difficile trovare una sistemazione di pari livello. Sono in attesa, ma con massima serenità. Confesso che mi piacerebbe avvicinarmi a casa, in Sardegna».