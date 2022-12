Un pari dopo dieci sconfitte consecutive. La Mariglianese torna con un 2-2 dal derby di Aversa contro il Real Agro. Un punto alla prima in panchina per mister Sena, secondo dell’ex Mollo, che proprio in settimana ha risolto il suo rapporto con il club biancazzurro.

Il punto non accontenta nessuna delle due contendenti: il Real Agro vede sfumare la possibilità di avvicinare in maniera prepotente il quinto posto, mentre la Mariglianese resta saldamente ancorata all’ultimo posto in classifica.

Apre le danze nel derby l’ex Gragnano Gassama, che porta in vantaggio il Real Agro Aversa al minuto 39 della prima frazione. La reazione della Mariglianese c’è ed è rabbiosa nel segno di Cacciottolo, che prima – allo scadere della prima frazione – fa 1-1, poi (ad inizio ripresa) la ribalta. Il definitivo 2-2 arriva dagli undici metri nel sego di Schiavi.