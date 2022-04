Cavese incerottata col Real Aversa: possibili cambi rispetto al recupero

Una lunga lista di assenti in casa Cavese in vista della gara in trasferta con il Real Aversa. Oltre agli squalificati Romizi e Altobello, mister Troise dovrà rinunciare anche ai vari De Caro, Fissore, D'Angelo e Carbonaro. Difesa praticamente decimata soprattutto relativamente ai centrali, vista la disponibilità dei soli Viscomi e Lomasto. Facile ipotizzare che entrambi saranno inseriti nell'undici di partenza da mister Troise.

Quest'ultimo dovrebbe apportare qualche ulteriore modifica rispetto al recupero con il Trapani, riportando tra i titolari il terzino Caserta, gli attaccanti Banegas e Allegretti. Aliperta potrebbe ancora una volta partire tra i rincalzi, tenendo conto dell'impiego part-time di mercoledì. In tal senso, dunque, Troise potrebbe optare per lo stesso terzetto visto contro il Trapani, con Maiorano in cabina di regia, affiancato da Corigliano e Palma.

In prima linea Kone e Foggia potrebbe tornare in panca, con la conferma del solo Bacio Terracino rispetto alla formazione che mercoledì ha ottenuto 3 punti importanti al Simonetta Lamberti.