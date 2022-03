Real Aversa-Gelbison, derby senza Uliano e La Gamba

Dopo la sosta il campionato di serie D riparte per la volata finale. E nel girone I è la Gelbison a recitare il ruolo di leader. I cilentani vantano un vantaggio di 4 punti sulla Cavese e sono pronti a riprendere la fuga da dove avevano lasciato. Ad attendere la formazione di Esposito ci sarà il Real Aversa in un derby regionale per niente facile. Per questo match il timoniere dei rossoblu cilentani deve fare a meno del capitano Uliano e di La Gamba, entrambi squalificati. Appare probabile che venga proposto il 3-4-3 con Gagliardi, Ortolini e Sparacello nel tridente con Khoris, pronto a subentrare in corso. Al seguito di D'Agostino e company ci saranno almeno 100 tifosi. La gara si gioca al Bisceglia di Aversa con inizio alle 15. Arbitra Di Reda, della sezione di Molfetta.