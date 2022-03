Real Aversa-Gelbison 0-0, occasione sprecata per i rossoblù

La Gelbison rallenta pericolosamente e sul campo del Real Aversa non va oltre un pareggio senza reti. Finisce 0-0 il match con la formazione casertana. E per i rossoblu cilentani è un risultato che va letto come un mezzo passo falso anche alla luce della vittoria della Cavese che non ha fallito il suo impegno con il Licata e che, proprio alla vigilia dello scontro diretto in programma domenica prossima, riduce a sole due lunghezze il ritardo rispetto agli uomini di Esposito.

La Gelbison è apparsa meno brillante del solito e soltanto nella prima frazione ha provato a sbloccare il risultato con l'occasione più ghiotta arrivata quasi allo scadere con Fornito, che sugli sviluppi di un corner sfiora la rete con la provvidenziale deviazione di Lombardo che ha salvato il risultato. Nella ripresa Esposito cambia alcuni protagonisti ma la Gelbison non riesce a mutare passo e la gara va avanti stancamente fino al triplice fischio che arriva dopo 4’ di recupero senza che il risultato si sblocchi.

Ora in casa Gelbison testa al turno infrasettimanale in programma mercoledì quando al Morra di Vallo della Lucania arriva il Città di Sant'Agata, match che precede la super sfida con la Cavese tornata a - 2 dai cilentani, in una volata per la serie C che diventa sempre più avvincente.