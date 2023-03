Real Aversa- Santa Maria Cilento 4-1 pesante sconfitta per i cilentani

Il Real Aversa fa suo il derby regionale e infligge una pesante sconfitta ai cilentani del Santa Maria che ancora una volta tornano a mani vuote da una trasferta. Questa volta i ragazzi del tecnico Di Gaetano ( oggi squalificato e sostituito in panchina da Cavaliere) hanno rimediato anche un pesante passivo che ha preso corpo nel finale della prima frazione quando c'è stato l'allungo decisivo dei granata del tecnico Campana.

Parte subito bene il Real Aversa che già al 4' crea una doppia occasione salvata in extremis dalla difesa cilentana. La gara si sblocca al 18' sbaglia Ferrigno, ne approfitta Gassama che batte Cannizzaro dando il vantaggio ai casertani. La reazione del Santa Maria porta i giallorossi vicino al pari al 24, ma nel finale del primo tempo c' è la svolta che fa indirizzare la gara a favore dei padroni di casa al 42' Diop atterra in area Russo, e l'arbitro assegna il penalty sul dischetto si porta Schiavi che firma il raddoppio. Il Real Aversa nel primo minuto di recupero trova anche la terza rete con Ruggero servito da Schiavi e sul 3-0 si va al riposo con la sentenza quasi scritta. Nella ripresa nelle fila del Santa Maria fa l'esordio Formisano 18 anni, ed è proprio l'under a dare speranze ai cilentani siglando al 6' la rete del 3-1, ma poco dopo la mezzora il Real Aversa cala il poker con la marcatura di Cavalli e mette il sigillo al derby. E sul 4- 1 si chiude la gara. Un pesante ko per i cilentani che restano a centro classifica con 34 punti, mentre gli uomini di Campana salgono a 27 e pur rimanendo in zona playout sono a due lunghezze dalla salvezza diretta. Domenica il campionato si ferma e si ritorna in campo il 19 marzo. Il Real Aversa va a Trapani, mentre il Santa Maria ospita il Castrovillari.