Real Casalnuovo-Portici 3-1, Emanuele Filiberto subito ko

In perfetto equilibrio la prima frazione di gioco, poi la musica cambia nella ripresa. Finisce 3-1 allo stadio Domenico Iorio fra i padroni di casa del Casalnuovo eil Portici: buona la prima per il Casalnuovo, esordio amaro in campionato per gli azzurri di Grimaldi.

La gara si sblocca nel secondo tempo, dopo 5 minuti di gioco. Ci pensa Pezzi, che firma l’1-0. Il vantaggio dura dieci minuti: al quarto d’ora Marcucci fa 1-1 con un gran colpo nel sette su assist di Scaffidi. Ma non basta. I padroni di casa si riportano in avanti alla mezz’ora con Piga, che – su assist di Reginaldo – batte per la seconda volta De Luca. il definitivo 3-1 porta la firma di Reginaldo, a segno al minuto 93.

Continua la tensione, in casa Portici, lungo l’asse società-tifosi.

A poche ore dal fischio d’inizio della prima gara di campionato, la proprietà ha diramato una nota ufficiale che ha sollevato il consueto strascico di polemiche social. Punto nevralgico del messaggio societario, nemmeno a dirlo, il nuovo stemma targato Casa Reale: «Oggi scenderanno in campo 20 giocatori che rappresenteranno la città di Portici, con in petto scritto il nome di questa città e con uno stemma che non ha sostituito il precedente con una storia alle spalle, in quanto realizzato solo pochi anni fa da un grafico. In questo nuovo stemma c’è in alto prima di tutto il nome Portici 1906 avendo lasciato inalterate tutte le caratteristiche del logo precedente. Non c’è la croce Sabauda, ma solo dei colori che richiamano l’attuale proprietà. La croce sabauda è una croce netta, quella invece presente nel logo è la croce di Gesù Cristo. La storia insegna che la squadra non va mai abbandonata, stessa cosa vale per un campo di battaglia, chi abbandona vuol dire che non ama». Poi l’affondo all’indirizzo del pubblico: «Negli ultimi 6 anni, parlano le carte e non le chiacchiere, Portici non ha mai avuto un seguito, 30 erano gli ultras paganti e 50/60 i tifosi paganti e non si è mai superato comunque il numero totale di 150. Noi non siamo abituati ad abbandonare, noi non lasceremo mai il campo di battaglia, noi porteremo su tutti i campi il nome Portici 1906, con l’augurio che la città prima o poi risponda. La verità è solo una che, fino ad oggi, Portici non ha mai avuto un vero tifo al seguito. I tifosi veri non abbandono! Parlano i numeri, parlano i fatti e noi, come nostra consuetudine, continueremo a fare solo quelli. Forza Portici, forza ragazzi, noi saremo sempre al vostro fianco. Noi non vi abbandoneremo mai».