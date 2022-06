Recanatese-Giugliano finale scudetto, Ferraro: «Percorso indimenticabile»

Vigilia di finale di poule scudetto. Il Giugliano è già a Poggibonsi, dove domani affronterà la Recanatese. Finale che si gioca sulla gara secca, con i gialloblu di Giovanni Ferraro reduci dall'affermazione sul terreno del San Giuliano City.

«Il sorteggio è stato questo e le decisioni della Lega vanno rispettate - spiega il trainer dei tigrotti - certo, dispiace soprattutto per i nostri tifosi che per l’ennesima volta saranno costretti a fare sacrifici enormi pur di starci vicino, proprio come sabato e come fatto durante tutto l’anno. Noi dobbiamo pensare solo al campo. Il nostro è stato un percorso importante e difficile: Cerignola, Gelbison e Sangiuliano sono squadre molto forti, e i nostri successi dimostrano che la squadra ha anima e professionalità».

L’allenatore del Giugliano aggiunge: «Spesso si parla di gironi più forti e gironi meno forti. Io credo che ogni squadra, durante il proprio percorso, debba pensare a fare il suo lavoro e tutte quelle che hanno vinto, dal girone A al girone I, hanno dimostrato qualcosa di importante e hanno meritato la promozione in Serie C. Chiaro che in questo momento si trovano in finale due squadre che appartenevano a gironi un po’ bistrattati e poco valutati da critica e pubblico».