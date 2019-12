Tre punti che valgono oro. Che consentono al Portici di staccare di una lunghezza la zona playout e di respirare aria un tantino più tranquilla dopo le turbolenze di classifica delle ultime settimane. Al San Ciro prepotente remuntada azzurra contro il Budoni, diretta concorrente nella corsa alla salvezza: di Arpino e D’Acunto le reti che stendono i sardi.

Sfida salvezza decisamente avara di emozioni nella prima frazione di gioco. Da annotare solo un’incursione ospite al quarto d’ora, culminata in un colpo di testa da posizione ravvicinata di Villa che non inquadra però lo specchio della porta.

Succede dunque tutto nella ripresa. Murgia porta in avanti il Budoni al minuto 14; Arpino riporta la gara in equilibrio con una perfetta inzuccata sugli sviluppi di un corner. Il gol partita arriva alla mezz’ora con D’Acunto che, ottimamente imbeccato da Di Prisco, a due passi dalla linea di porta non deve far altro che ribadire in rete.

Portici dunque a ridosso della zona rossa con 17 punti, a braccetto col Lanusei, corsaro a Cassino. © RIPRODUZIONE RISERVATA