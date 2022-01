Rende-Cavese 0-1, basta un gol di Kone

Una giocata da funambolo, con lob beffardo ai danni del portiere. Così Kone firma il successo esterno di misura della Cavese ai danni del Rende. Vittoria per 1-0 in favore degli aquilotti, che tengono il passo in classifica della capolista Gelbison, staccata di 2 punti ma con una partita da recuperare.

Match mai in discussione quello del Lorenzon, che i metelliani hanno sbloccato dopo 8 minuti e che ha visto due sole opportunità da rete collezionate dai padroni di casa. Nel primo tempo con il gol di Furina annullato per offside, nella ripresa con una punizione di Nardini fuori bersaglio.

Di contro, i ragazzi di Troise avrebbero potuto incrementare il bottino già pochi minuti dopo il vantaggio. Con una conclusione di Diaz che manca la porta per un soffio. Nella ripresa Bacio Terracino e ancora Kone hanno ghiotte opportunità da gol, ma al triplice fischio sono comunque gli aquilotti a festeggiare.