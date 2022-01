Rende-Gelbison nuovo rinvio, positivi al Covid tra i calabresi

Dopo un primo rinvio avvenuto lo scorso 8 dicembre quando era in programma la gara della 15esima giornata di andata tra il Rende e la Gelbison, per la presenza di calciatori positivi nel club cilentano, il dipartimenento interregionale aveva previsto il recupero per mercoledì 5 gennaio, ma alla vigilia del match il club calabrese, dopo aver effettuato i consueti tamponi alla vigilia del confronto, ha riscontrato la presenza di almeno sei calciatori risultati positivi al Covid-19, per cui ha fatto richiesta alla Lega Dilettanti di un nuovo rinvio della gara in programma domani al Lorenzon di Rende.

Sempre domani, invece, si giocherà regolarmente nel girone I l'altra sfida tra Troina e Biancavilla. La Gelbison tornerà in campo demenica in occasione dell'ultima di andata nel derby con il Santa Maria Cilento in programma a Castellabate.