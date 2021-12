Rende-Portici, pari che fa morale: 1-1 al Lorenzon e +5 sui playout

Finisce in parità la sfida salvezza del Lorenzon fra Rende e Portici. Azzurri in avanti con Manfrellotti dopo venti minuti di gioco; il – fortuito – pari calabrese arriva alla mezz’ora della ripresa con Novello.

Il punto consente ai ragazzi di Sarnataro di mantenere un margine di vantaggio di cinque punti sul sestultimo posto, occupato proprio dal Rende.

Il primo tempo è di marca prevalentemente azzurra. Il vantaggio arriva al 20’: delizioso il suggerimento in profondità di Filogamo ad innescare in area Menfrellotti, messo poi giù dal portiere di casa; ineccepibile il penalty, che lo stesso Manfrellotti realizza per l’1-0 Portici. Si tratta del quinto sigillo in campionato per l’attaccante, che nel finale di frazione fallisce poi l’occasione del 2-0. Praticamente non pervenuto il Rende.

Nella ripresa, due minuti e ci prova Carotenuto per il Portici, trovando l’efficace opposizione del portiere. Il pari dei padroni di casa arriva alla mezz’ora. Lo realizza Novello, che fissa il risultato sul definitivo 1-1.