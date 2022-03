Rende-Santa Maria Cilento 0-1, decide il solito bomber Maggio

Dopo una lunga astinenza da successi in campo avverso, il Santa Maria Cilento può brindare alla vittoria lontano da casa per la prima volta in questo anno solare. E i giallorossi del tecnico Nicoletti lo fanno nell'anticipo della decima giornata di ritorno.

I cilentani partono decisi e tengono in mano la gara fin dall'inizio ma nonostante una costante superiorità chiudono la prima frazione sullo 0-0. Nella ripresa arriva la svolta che fa pendere la bilancia a favore dei ragazzi di Castellabate. Alla prima occasione, infatti, l'arbitro concede un rigore per atterramento di Maggio ma l'attaccante sbaglia l'esecuzione mandando la sfera sul palo. Pochi minuti dopo, al 9’, il bomber Domenico Maggio si rifà con gli interessi e finalizza di testa un preciso assist di Cunzi.

Il punteggio resta inalterato fino al triplice fischio, con il Santa Maria Cilento che si porta a casa i tre punti e sale a quota 38 consolidando la posizione di centro classifica e tenendo ben distante la zona rossa, dove invece resta il Rende fermo a 23 punti. Mercoledì il Santa Maria Cilento gioca ancora in trasferta sul campo di un'altra pericolante come il Troina.