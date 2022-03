Rende-Santa Maria Cilento a porte chiuse, la carica di Simonetti

La 10^ giornata di ritorno del girone I di serie D si apre con l'anticipo tra il Rende e il Santa Maria Cilento, in programma domani pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio Lorenzon. La gara su disposizione del Dipartimento Interregionale sarà giocata a porte chiuse.

Per i giallorossi di Castellabate che non vincono in trasferta da oltre tre mesi (l'ultimo successo sul campo del Giarre) è l'occasione di provare ad invertire il trend negativo che sta caratterizzando questa seconda fase della stagione degli uomini di Angelo Nicoletti. Che possa essere la gara della svolta l'afferma Francesco Simonetti, nella conferenza stampa di presentazione:

«Ci troveremo di fronte una squadra che lotta per la salvezza e ci sarà sicuramente battaglia, ma noi cercheremo di condurre in porto i 3 punti che ci mancano da troppo tempo. Sarà fondamentale non sbagliare l'approccio al match ed evitare gli errori che spesso ci sono costati caro. Sono fiducioso come del resto tutti i compagni». A Rende arbitra Mazzer di Conegliano.