Al già cospicuo numero di gare ben 4 rinviate nel girone I di serie D per problemi legati al Covid-19, alla vigilia della 12^ giornata si aggiunge con motivazioni diverse e di carattere meteorologico anche la sfida in programma in Calabria sul campo del fanalino Rende, che avrebbe dovuto ospitare il Santa Maria Cilento, ma il Dipartimento Interregionale su segnalazione del club di casa che ha evidenziato la presenza di neve sul manto erboso del " Marco Lorenzon" ha deciso di rinviare la sfida testa-coda a data da destinarsi, facendo allungare l'elenco dei match che dovranno essere recuperati. La notizia del rinvio è stata comunicata al club cilentano proprio dopo la seduta di rifinitura quando Campanella e soci, erano pronti per partire. La scelta fatta sembrerebbe non essere stata gradita nel club di Castellabate, che lamentrebbe una eccessiva ferrtolosità nell'adottare il provvedimento di rinvio, infatti come si vede nella foto dell'impianto: la neve presente sul manto erboso, entro domani poteva essere tranquillamente rimossa e consentire il regolare svolgimento della gara. Ora i cilentani si ritrovano con due partite da recuperare con Troina e Rende, e potrebbe non finire qui.

