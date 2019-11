Non bastano i novanta minuti regolamentari, terminati sullo 0-0 (all'intervallo, l'omaggio del club oplontino agli ospiti, foto ufficio stampa Us Savoia 1908). Savoia e Fasano si giocano ai rigori l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia: i tiri dal dischetto – si va ad oltranza – premiano alla fine i pugliesi. Decisivi gli errori degli oplontini Poziello, Cerone e Dionisi.



Un’eliminazione dal sapore decisamente amaro, tanto più che nel corso dei novanta minuti erano stati proprio i bianchi a confezionare le più ghiotte occasioni da gol.



Dopo appena cinque minuti, l’estremo difensore pugliese si supera su Osuj; si ripete Suma al quarto d’ora, sbrogliando in due tempi su cross teso dalla sinistra di Oyewale. Attento l’oplontino Coppola alla mezz’ora, sull’insidiosa punizione di Corvino. Allo scadere, la punizione di Cochis scuote l’esterno della rete.



Nella ripresa, dieci minuti e Rondinella spreca clamorosamente a tu per tu con Suma, mentre alla mezz’ora è il palo a dire di no a Scalzone, che ci prova con una conclusione al volo su assist al bacio di Cerone.



Poi la roulette dei rigori, che sorride al Fasano. © RIPRODUZIONE RISERVATA