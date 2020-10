Che il match tra il Castrovillari e il Santa Maria Cilento, fosse a rischio rinvio lo si è capito lunedì scorso, allorquando la società calabrese venuta a conoscenza che in casa del Paternò, compagine affrontata domenica nel secondo turno di campionato, vi fossero tre calciatori del team siculo, risultati positivi al Covid-19, pertanto con decisione immediata ha disposto di mettere in isolamento preventivo tutta la squadra e i partecipanti alla trasferta siciliana. Di fatto sospendendo tutte le attività. La scelta del club calabrese, ha fatto si che la Lega Dilettanti disponesse il rinvio del match in programma domenica 11 ottobre e fissando una nuova data. Il recupero è stato predisposto per mercoledì 21 ottobre.

Ultimo aggiornamento: 16:01

