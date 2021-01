Il Dipartimento Interregionale ha fissato nel prossimo 16 gennaio la ripresa del campionato Juniores Under 19 di Serie D. La decisione si adegua a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dello scorso 3 dicembre, che fissava nel 15 gennaio la deadline per lo stop alle attività sportive dilettantistiche giovanili e di interesse non nazionale.

Secondo le disposizioni del Dipartimento, il campionato riprenderà da dove era stato interrotto, dunque dalle gare programmate per il 31 ottobre scorso. Si tornerà dunque in campo a partire dalla quarta giornata con il calendario stabilito la scorsa estate. I recuperi delle gare non disputate nelle precedenti giornate saranno poi fissati successivamente.

Le formazioni campane sono inserite nei gironi I e L. Qui di seguito gli incontri riprogrammati per il prossimo 16 gennaio.

GIRONE I

Atl.Terme Fiuggi-Matese

Latina-Gladiator

Formia-Giugliano

Real Aversa-Puteolana

Sorrento-Cynthialbalonga

GIRONE L

Afragolese-Portici

Cittanovese-Nola

Cavese-Rende

Gelbison-Savoia

Nocerina-Francavilla

Roccella-Pol.Santa Maria

© RIPRODUZIONE RISERVATA