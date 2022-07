Ripescaggi in Serie D, chiusi i termini: due salernitane hanno fatto domanda

Due formazioni salernitane del campionato di Eccellenza hanno presentato domanda di ripescaggio in Serie D. Si tratta di Agropoli e San Marzano, che hanno consegnato entro i termini stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti tutta la documentazione richiesta.

Sono pervenute altre 21 domande tra società di Eccellenza e retrocesse dalla Serie D. Tra queste spiccano Livorno, L'Aquila, Akragas, Savoia (titolo Giugliano 1928) e Rende, club con un importante passato nel calcio professionistico.

Entro il prossimo 15 luglio la Commissione di Vigilanza sulle Società di Serie D esaminerà tutte le istanze. Quelle ritenute idonee e complete saranno inserite in un'apposita graduatoria stilata dal Dipartimento Interregionale per eventuali esigenze di completamento dell'organico del campionato di Serie D. Torneo che al momento consta di 9 società in sovrannumero rispetto al format che prevede 162 club suddivisi in 9 gironi.

Le società che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare ricorso entro le ore 14 del 20 luglio prossimo. Su questi ricorsi la Co.Vi.So.D esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti sui entro il 26 luglio.