Il Savoia resta sulla scia del Palermo: i rosanero superano al Barbera il Biancavilla (2-0 il finale), rispondono i bianchi con un perentorio poker al Licata. Al Giraud (foto ufficio stampa Us Savoia 1908) decidono De Vena, Gatto, Scalzone ed Osuji. Resta dunque invariato il distacco tra la capolista e gli oplontini, costretti ancora ad inseguire a -7.



Immediatamente riscattato, dunque, il mezzo passo falso esterno contro il Roccella. Al Giraud sono però gli ospiti a creare la prima vera insidia: corre il 4’ quando Convitto si smarca al limite e tenta il tiro a giro, trovando un attento Coppola a sventare. La replica del Savoia arriva al 22’: velenoso il calcio piazzato di Gatto, decisiva l’opposizione di Serenari. I bianchi la sbloccano al 29’. L’estremo difensore siciliano devia sulla traversa la conclusione di Poziello e per De Vena è un gioco da ragazzi ribadire in rete in tap-in. Serenari chiamato agli straordinari nel finale di frazione: prodigioso l’intervento con cui nega il raddoppio a Rondinella.



Nella ripresa il Savoia la chiude. Gatto cala il bis al 13’ con una chirurgica punizione su cui nulla può l’estremo difensore ospite, fino a questo momento decisivo. Alla mezz’ora Scalzone mette la gara in ghiaccio con un preciso diagonale; completa l’opera Osuji, che al minuto 40 – di testa – firma il poker biancoscudato.



«Tolti i primi 10-15 minuti – commenta il tecnico Parlato – abbiamo preso le misure all’avversario e creato gioco. Dopo il gol la squadra ha poi acquisito più sicurezza. Abbiamo fatto molto bene ma possiamo fare ancora di più: non bisogna perdere l’entusiasmo, che va anzi alimentato di domenica in domenica. Siamo concentrati su quello che facciamo ed andiamo avanti con serenità: questa squadra sta facendo un ottimo campionato. Soprattutto è viva».



Quindi il presidente Mazzamauro. «Sono contento che De Vena si sia sbloccato, questo sarà il primo gol di una lunga serie. Dobbiamo recuperare i punti che abbiamo perso. Spero che il match contro il Roccella sia stato un episodio a sé. Non possiamo permetterci di pareggiare, dobbiamo fare 10 vittorie per centrare l'obiettivo. Sarà una guerra fino alla fine. Messina? È tra le quattro squadre più forti del campionato, però andremo lì per vincere».