Rivoluzione Mariglianese: salutano diesse e tecnico

Sarà vera e propria rifondazione in casa Mariglianese in prospettiva della seconda – storica – stagione in serie D. Nel fine settimana sono infatti arrivate le dimissioni del diesse Orlando Stiletti («La società ringrazia Orlando per l’ottimo lavoro di questi anni, svolto con massima professionalità e totale dedizione alla causa biancoazzurra»), mentre in giornata è stata ufficializzata la separazione da mister Sanchez. «L'allenatore, che ha contribuito prima alla storica promozione in Serie D e poi alla salvezza nel campionato interregionale, non guiderà il club biancazzurro nella prossima stagione». Insieme a Sanchez salutano la Mariglianese anche l’allenatore in seconda Antonio Orefice, il preparatore atletico Raffaele Scialó ed il preparatore dei portieri Fabio Moselli. Accorato il messaggio rivolto dal club all’ormai ex tecnico, che «Sin dal primo giorno ha saputo portare insieme al suo staff competenza ed entusiasmo nell’ambiente biancazzurro, regalando a tutta la città emozioni mai vissute prima. Le strade si separeranno la la stima e l’affetto resteranno immutati».