Il Sorrento ha ufficializzato il ritorno di Roberto Starita.

Attaccante classe 2002, prodotto della Penisola Sorrentina, rientra dal prestito al Sant’Agnello - club con il quale ha messo a segno 15 reti in 20 gare. «Sono felicissimo di essere tornato dopo l’esperienza in prestito al Sant’Agnello. Sono carico per la nuova stagione e darò tutto per questa maglia».